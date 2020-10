Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: esordio vittorioso per Asiago. Sorride il Ritten, Gherdeina ko

Nella giornata odierna è iniziata la stagione regolare dell’Alps Hockey League 2020-2021, che prevede un girone di andata e ritorno tra tutte e sedici le partecipanti. Esordio vittorioso per Asiago contro Val Pusteria, mentre Ritten ha sconfitto Fassa e Gherdeina è caduta sul campo dell’HK Olimpija. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

HK OLIMPIJA – GHERDEINA 6-3

L’HK Olimpija si conferma una corazzata e batte a domicilio il Gherdeina con il punteggio di 6-3. Gli sloveni partono meglio e sbloccano il risultato all’8′ con la rete di Cimzar. Nel secondo periodo, al 24′, arriva il raddoppio firmato Simsic, ma il Gherdeina reagisce alla grande e pareggia grazie a McGowan (27′) e Wilkins (39′). Il terzo conclusivo, però, è un monologo dei Draghi Verdi, che segnano con Simsic (47′), Zajc (54′) e Ropret (57′, in powerplay); Sullman accorcia le distanze al 57′, ma ancora Cimzar ristabilisce le tre reti di differenza.

RITTEN – FASSA 5-2

I Rittner Buam riscattano subito la pesantissima sconfitta (0-9) contro il Salisburgo e superano Fassa per 5-2. Vantaggio dei padroni di casa al 10′ con Tudin, raddoppio al 24′ con Kostner e tris al 39′ con Sharp (in situazione di powerplay). Gli ospiti rientrano in partita con il timbro di Felicetti al 38′, ma Prast (49′) e Kostner (50′) nel giro di 30” chiudono la pratica; la rete di Castlunger al 52′ serve solo per le statistiche.

ASIAGO – VAL PUSTERIA 3-1

Debutto stagionale convincente per la Misgross Asiago, che batte per 3-1 il Val Pusteria. I giallorossi, che a causa di alcuni casi di Covid-19 sono stati costretti a rinviare l’intera fase ‘Return-2-Play’, partono con il piede giusto e vanno in vantaggio al 19′ con la rete di McParland; nel secondo periodo i Leoni allungano grazie ai centri di Mantenuto (29′) e Marchetti (32′) e mettono in cassaforte la vittoria. Nel terzo conclusivo i Lupi trovano quantomeno il punto della bandiera con Glira (50′).

RISULTATI

HK Olimpija – Gherdeina 6-3

Salisburgo – Bregenzerwald 9-1

Ritten – Fassa 5-2

Asiago – Val Pusteria 3-1

Foto: Carola Semino