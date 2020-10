Rugby, Test Match autunnali 2020: Francia-Galles 38-21. Convincente affermazione dei transalpini

Prosegue la carrellata di Test Match internazionali di rugby della finestra autunnale del 2020, che prevede, oltre al completamento del Sei Nazioni, anche la disputa dell’Autumn Nations Cup e del Tri Nations: questa sera a Parigi la Francia ha superato con un netto 38-21 il Galles, bissando il successo del Sei Nazioni registrato, in trasferta, a febbraio per 23-27.

Nel primo tempo partono forte gli ospiti, che dopo 7 minuti sono avanti 0-10 ed al 17′ comandano ancora per 7-13. Due mete trasformate nel finale di frazione per i transalpini, che vanno al riposo sul 21-13. Nella ripresa, dopo il botta e risposta iniziale dalla piazzola, arrivano altre due mete trasformate per i padroni di casa, inframmezzate dalla meta non trasformata del Galles: il punteggio finale recita 38-21 per la Francia.

Foto: LaPresse