Volley femminile, Serie A1: settima giornata. Conegliano vince, Novara batte Scandicci al tie-break

Stasera si sono giocate tre partite valide per la settima giornata della Serie A1 2020-2021 di volley femminile. Conegliano ha travolto Monza con un perentorio 3-0 (25-16; 25-23; 25-14) e ha così infilato la sesta vittoria in campionato, confermando la propria imbattibilità. Le Pantere, trascinate dalla solita Paola Egonu (17 punti, 2 muri, 2 aces) e dalla tonica centrale olandese Robin De Kruijf (11, 2 muri) oltre che da Miriam Sylla (7), hanno regolato agevolmente le brianzole di Lise Van Hecke (11).

Le Campionesse d’Italia sono volate a 18 punti e ora hanno tre lunghezze di vantaggio su Scandicci, sconfitta al tie-break da Novara. Le piemontesi si sono imposte per 3-2 (25-21; 25-17; 23-25; 23-25; 18-16) in una partita conclusa alle 23.56, dopo quasi tre ore di grandissima battaglia. Le ultime Campionesse d’Europa infilano la seconda affermazione consecutiva e ora sono quinte a sette punti dalla capolista (con una partita giocata in meno). Britt Herbots e Caterina Bosetti (22 punti a testa), supportate da Haleigh Washington e Malwina Smarzek (13 marcature a testa), hanno regolato le toscane di una straripante Magdalena Stysiak (36 punti, 3 muri, 3 aces).

Una strepitosa Chieri ha sconfitto il fanalino di coda Brescia a domicilio per 3-0 (25-22; 25-19; 25-20) e si è issata clamorosamente al quarto posto, a sei punti di distacco dalla capolista. Le piemontesi hanno infilato la terza affermazione di fila, soprattutto grazie alle prove di Elena Perinelli (17 punti, 2 muri) e Kaja Grobelna (16).

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse