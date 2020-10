Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Asiago passa nettamente in casa di Gherdeina

L’Alps League 2020-2021, torneo europeo di hockey su ghiaccio, prosegue a singhiozzi: la manifestazione è martoriata dai tanti rinvii causa Covid-19 e sarà una sfida ardua portare a termine l’intero programma. Questa sera si è disputato un solo match, vale a dire il derby italiano tra Gherdeina e Asiago, che ha visto gli ospiti imporsi nettamente con il punteggio finale di 2-6.

CRONACA DELLA PARTITA

I Leoni controllano il gioco sin da subito creando diverse occasioni e concedendo poco o nulla ai padroni di casa. Tante chance per passare in vantaggio per gli Stellati, che riescono a sbloccare l’incontro al minuto 14:49 con il classe 2002 Gabriele Parini, imbeccato da Simone Olivero e Michele Forte. Continua il monologo dell’Asiago anche nel secondo tempo: la Migross sigla altri due gol prima dell’intervallo con Forte, lanciato a rete da Davide Dal Sasso, e poi grazie alla situazione di powerplay sfruttata dal canadese Cameron Ginnetti, su assist di Michele Marchetti e Steven McParland. Nell’ultima frazione il Gherdeina mette a segno un rapido uno-due con i suoi uomini di maggior peso: al 43′ segna lo statunitense Matt Wilkins, seguito due minuti più tardi da Brad McGowan. L’Asiago ristabilisce le due lunghezze di distanza al minuto 48:30 trascinato da McParland. A chiudere la sfida ci pensa Dal Sasso a 5’29” dalla fine, mentre il definitivo 2-6 al 58′ porta ancora la firma di McParland (doppietta personale per lui).

Per vedere tutti i risultati dell’Alps Hockey League 2020-2021 clicca QUI.

Per vedere la classifica generale dell’Alps Hockey League 2020-2021 clicca QUI.

Foto: Carola Semino