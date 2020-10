Golf: Sei Young Kim sempre davanti al KPMG Women’s PGA Championship 2020 dopo tre giri. Nordqvist e Henderson inseguono

Si è concluso da poco il terzo giro al KMPG Women’s PGA Championship 2020, quest’anno terzo dei quattro (e non cinque, a causa della cancellazione dell’Evian Championship) Major del circuito femminile del golf. Al comando rimane, come già nel secondo giro, la sudcoreana Sei Young Kim, che gira in 67 colpi, 3 sotto il par del percorso dell’Aronimink Golf Club a Newton Square. Per lei ora uno score totale di -7, che le dona due colpi di vantaggio su tute.

A inseguirla sono in due: la svedese Anna Nordqvist e la canadese Brooke Henderson, entrambe a -5, l’una con un giro in 68 e l’altra capace di un bel -5, che la fa risalire di 12 posti. Si tratta di uno dei due migliori giri di giornata: l’altro lo realizza la filippina Bianca Pagdanganan, che risale così in quinta posizione a -3. Tra di loro, l’altra sudcoreana Inbee Park a -4. Nutrito il gruppo delle seste con le americane Mina Harigae e Jennifer Kupcho, la spagnola Carlota Ciganda, la messicana Gaby Lopez, tutte a -2. Decima a -1 la giapponese Nasa Hataoka. In calo, tra le altre, Lydia Ko: la neozelandese è diciannovesima a +2.

Se Kim dovesse vincere, si tratterebbe del suo sedicesimo successo da pro, di cui dieci ne ha conquistati sul tour LPGA e cinque su quello coreano. Sarebbe, inoltre, la fine di una lunga rincorsa, dato che di secondi posti nei Major ne ha già collezionati due.

Foto: LaPresse