Golf: Ryan Armour e Wyndham Clark in testa a metà Bermuda Championship 2020, gran risalita di Donald e Aphibarnrat

Ryan Armour e Wyndham Clark si prendono la testa dopo il secondo giro del Bermuda Championship 2020, torneo della stagione 2020-2021 del PGA Tour inserito nello slot che doveva essere del WGC-HSBC Champions in Cina, cancellato a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus. Per entrambi lo score è di -8, con il quarantaquattrenne di Akron che inserisce sulla carta uno score di -1 e il ventiseienne di Denver che risponde con un -3 (70 e 68 colpi rispettivamente su questo par 71).

Terzo da solo Kramer Hichok, anche lui con uno score di giornata di -3, ma con un colpo di ritardo rispetto ai due leader. Quarti insieme, invece, Ollie Schniederjans e Doc Redman, entrambi a quota -6, con giri regolari in -1 e pari con il par. Gruppo della sesta posizione con diversi uomini senza le stelle e strisce d’America al loro fianco: oltre a Denny McCarthy, Scott Piercy e al leader di ieri Peter Malnati (che incappa in una giornata no con il suo +3 odierno), a -5 ci sono anche l’inglese Luke Donald (che risale di 40 posti), il canadese Roger Sloan e il thailandese Kiradech Aphibarnrat, che con il suo -5 di oggi di posizioni ne scala ben 72.

Loading...

Loading...

Si confermano in buona forma l’irlandese Padraig Harrington e l’argentino Emiliano Grillo, entrambi nel gruppo dei dodicesimi a -4, mentre passa il taglio al suo primo torneo sul PGA Tour il rampante danese Rasmus Højgaard, 36° con -1. Si salvano col 58° posto a +1 il sudafricano Branden Grace e il venezuelano Jhonattan Vegas, non lo spagnolo Rafa Cabrera Bello e il danese Lucas Bjerregaard, entrambi tagliati. Non partito lo svedese Henrik Stenson in questo secondo giro.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse