Golf, PGA Tour 2020-2021: Bryson DeChambeau guida la classifica dopo il primo round dello Shriners Hospitals for Children Open. Francesco Molinari in lotta per evitare il cut

I golfisti del PGA Tour iniziano a darsi battaglia nel cosiddetto Vegas Swing. Spazio infatti allo Shriners Hospitals for Children Open (montepremi 7 milioni di dollari), evento nato nel 1983 che si svolge sul percorso par 72 del TPC at Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti).

Al termine del primo round troviamo al comando uno dei favoriti della vigilia, ovvero Bryson DeChambeau. Il ventisettenne americano guida la leaderboard con lo score di -9 (63 colpi) grazie ad un percorso netto durante il quale ha siglato 9 birdie senza incappare in nessuna battuta d’arresto. Il fresco campione Major, vincitore dell’edizione 2018 dello Shriner Hospitals Open, vanta una lunghezza di margine su un nutrito gruppo di connazionali composto da Nate Lashley, Patrick Cantlay, Scott Harrington, Austin Cook ed Harold Varner III, bravi a congedarsi dal round one con il punteggio di -8.

-7, settima posizione e top ten chiusa dall’argentino Emiliano Grillo, e dagli americani Andrew Landry, Brian Stuard, Rob Oppenheim e James Hahn. Bene l’australiano Cameron Davis, 12° con -6 in compagnia del sudafricano Louis Oosthuizen e dello scozzese Martin Laird. Classifica corta con diversi possibili protagonisti che seguono a distanza ravvicinata con -5 e -4. Tra loro purtroppo non figura il nostro Francesco Molinari. L’azzurro, al rientro dopo le vicissitudini dovute a lockdown e cambio di residenza, dovrà lottare per evitare il taglio del venerdì. Molinari ha chiuso infatti la tornata con un modesto -1 siglando 3 birdie e 2 bogey. Chicco ha bisogno necessariamente di cambiare marcia per non subire il cut al primo torneo che segna il suo ritorno alle competizioni

Non male infine il primo round di Kevin Na. L’americano, vincitore nella passata edizione, è nella top 20 con il punteggio di -5 (5 birdie) e da domani continuerà la sua caccia al back-to-back.

Foto: LaPresse