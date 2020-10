Golf: Matt Wallace raggiunge Otaegui in testa allo Scottish Championship 2020. Paratore e Scalise passano il taglio

Il secondo giro dello Scottish Championship 2020, in corso di svolgimento a Fairmont (vicino a St. Andrews, ma del quale non possiede la storicità), vede qualche cambiamento rispetto alla giornata d’apertura. Lo spagnolo Adrian Otaegui mantiene la testa, ma non ripete lo strepitoso 62 di ieri “limitandosi” a un 70, due colpi sotto il par, che lo porta a -2. Non è neanche più da solo, poiché ad affiancarlo c’è l’inglese Matt Wallace, partito molto prima di lui e in grado di trovare il -5 che lo affianca all’iberico a -12. Per quest’ultimo giro con sei birdie e un bogey, per Otaegui invece cinque birdie (di cui quattro tra la buca 1 e la 7, per lui oggi nella seconda parte del percorso) e tre bogey.

Al terzo posto da solo l’altro inglese Aaron Rai, in ottima forma recente, che dopo due eagle alla 1 (questo anche con un pizzico neanche piccolo di fortuna) e alla 6 rallenta e chiude a -5 di giornata e a -11 totale. Quarto il francese Alain Saddier, anche lui con -5 odierno e dunque -10 nel complesso. Al quinto posto altri due uomini della terra d’Albione, Garrick Porteous e Paul Waring, e un Padraig Harrington d’altri tempi: per l’irlandese, 49 anni e tre volte campione Major, e i suoi due compagni di viaggio c’è il -9 complessivo. Ottavi a -8 lo scozzese Marc Warren, l’americano Sean Crocker e il nordirlandese Jonathan Caldwell, con questi ultimi due autori di un giro in 66 colpi. Il migliore di oggi, però, è il norvegese Kristoffer Reitan, con il suo -8 che lo issa nel gruppo degli undicesimi a -7 e lo fa salire di ben 54 posizioni. Reitan non è però solo, perché anche il sudafricano Justin Harding fa -8 e di posti ne risale 57, fino al 26° a -6.

Due gli italiani impegnati, ed entrambi passano il taglio: Renato Paratore è un po’ ondivago nel giro odierno, perde 28 posizioni, ma il suo +1 gli permette di rimanere 44° a -3 e tanto gli basta. Bravo anche Lorenzo Scalise, che per la prima volta dal Wales Open torna a giocare nei due giri finali sul tour europeo grazie a un altro 71 che lo mantiene, con costanza, al 49° posto. Dalle 21:00 sarà possibile vedere una sintesi del giro di due ore su Eurosport 2.

federico.rossini@oasport.it

