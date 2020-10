Golf, l’Aphrodite Hills Cyprus Open 2020 segna il primo ingresso della storia dello European Tour sull’isola

Il Cyprus Open 2020 di questa settimana presso l’Aphrodite Hills Resort di Paphos segna la prima visita sull’isola dell’European Tour di golf. Mentre alcuni big del Vecchio continente ed ex campioni Open come Henrik Stenson, Padraig Harrington e Stewart Cink saranno impegnati dall’altra parte dell’oceano Atlantico per il Bermuda Championship, il circuito europeo si appresta a questa piccola storica tappa con altri nomi importanti. Alcuni di questi, che si battaglieranno a caccia del primo successo cipriota, sono il danese Thorbjorn Olesen, lo svedese Sebastian Soderberg, il cinese Haotong Li, il francese Alexander Levi, l’olandese Joost Luiten e come sempre il folto gruppo britannico, capitanato in questa occasione dal runner up di settimana scorsa Laurie Canter e da Andy Sullivan.

L’Aphrodite Hills Cyprus Open si terrà dunque presso l’Aphrodite Hills Resort a Paphos, Cipro. Questo comprensorio è stato progettato da Cabell Robinson e misura 6.878 yards di lunghezza totale che vengono giocate come un par 71. Il campo di gara prevede cinque par-tre, inclusa la scenografica settima buca che si trova su un vero e proprio burrone. I green di questo percorso sono grandi e molto facili da raggiungere, essendo appunto un campo da golf da resort. Anche i fairway sono costituiti principalmente da bermuda e si rivelano molto generosi, non dovrebbero rappresentare un problema per nessuno dei giocatori di golf in questo torneo. La più grande difesa dell’Aphrodite Hills Resort è il tempo e, dunque, madre natura. Il percorso è poco riparato dal vento che soffia normalmente dalla costa. Se dovessero esserci raffiche forti, naturalmente le previsioni di punteggio si alzerebbero improvvisamente di molto.

Solamente due italiani si sono decisi a partire per Cipro questa settimana: Lorenzo Gagli e Lorenzo Scalise. La truppa azzurra dunque sarà certamente ridotta, ma può contare su due giocatori in grado di fare davvero bene, soprattutto in caso di buona partenza domani.

Foto: Federazione Italiana Golf