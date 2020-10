Tennis, ATP Vienna 2020: Jannik Sinner sfida il norvegese Casper Ruud

A Vienna, in Austria, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di tennis 2020, oggi, mercoledì 28 ottobre, si completerà il primo turno del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà la wild card azzurra Jannik Sinner opposta al norvegese Casper Ruud. Si giocherà non prima delle ore 14.00 sul Next Gen Court.

Si tratta di un incontro inedito, ma in questa stagione, dopo la ripresa, il norvegese appare abbonato ai match con gli azzurri: uscito al terzo turno degli US Open per mano di Matteo Berrettini, si vendica con gli interessi nel Masters 1000 di Roma, eliminando prima Lorenzo Sonego, poi lo stesso Matteo Berrettini, spingendosi fino alle semifinali.

Elimina anche Fabio Fognini ad Amburgo, confermandosi un avversario temibile sulla terra battuta, mentre anche i risultati, almeno fino a questo momento, non lo premiano sul veloce, tanto che, nonostante preceda l’azzurro in classifica (numero 27 contro numero 43), Sinner è nettamente favorito nel match odierno.

Foto: LaPresse