Golf, KPMG Women’s PGA Championship 2020: la malese Kelly Tang in testa dopo il primo giro, Danielle Kang la segue da vicino

E’ arrivato il mese di ottobre, ma a causa della stagione travagliata siamo ancora nel cuore del grande golf, con il terzo Major annuale dell’LPGA Tour. Il KPMG Women’s PGA Championship 2020 è solo l’ottavo torneo dalla ripresa della disciplina in luglio, e due di questi eventi sono stati vinti dalla statunitense Danielle Kang, che parte da strafavorita anche qui all’Aronimink Golf Club di Newtown Square (PA).

Si è appena concluso il primo giro, con una classifica che resta per ora molto corta, come è tipico del circuito femminile. In testa con lo score di -3 troviamo una coppia molto interessante formata dalla malese Kelly Tang e dall’americana Brittany Lincicome. Tante giocatrici restano in agguato dietro di loro, tra le quali spiccano a -2 proprio la sopracitata Kang, la spagnola Carlota Ciganda e l’australiana Lydia Ko. Conn loro anche la messicana Gaby Lopez e la svedese Linnea Strom.

Al 12esimo posto una rediviva Lexi Thompson (pari con il par), un colpo più avanti rispetta all’altra papabile vincitrice della vigilia, la connazionale Nelly Korda (+1). Parte male la campionessa tedesca dell’AIG Women’s Open Sophia Popov, già tre colpi sopra il par.

Foto: LaPresse