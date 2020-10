Golf: Hatton, Arnaus e Harding cominciano in testa il BMW PGA Championship 2020. Primo giro difficile per gli italiani

Si è chiuso il primo giro al Wentworth Golf Club di Virginia Water, uno degli storici luoghi del golf europeo e non solo, che ospita il BMW PGA Championship, uno dei tornei più importanti che il Vecchio Continente può vantare. Al comando con 66 colpi, 6 sotto il par, un terzetto formato dall’inglese Tyrrell Hatton, dal sudafricano Justin Harding e dallo spagnolo Adri Arnaus. In particolare, Hatton è stato il padrone assoluto della mattina di Wentworth, mentre un giro costante ha più tardi consentito a Harding e Arnaus di agganciare la vetta. Curiosamente, tutti i tre leader hanno iniziato dalla buca 10, terminando dunque alla 9 come è tradizione nella gran parte dei primi due giri dei tornei più importanti.

Quarto posto per quattro, a -5: gli altri inglesi Matthew Fitzpatrick ed Eddie Pepperell, il malese Gavin Green e l’irlandese Shane Lowry, che finalmente si rivede nelle zone di testa dopo un 2020 non esattamente felice, che gli ha dato solo un sesto posto al WGC FedEx-St. Jude Invitational. Ben più corposo, a -4, il lotto degli ottavi: ci sono i padroni di casa Justin Rose, Andrew Johnston e Aaron Rai (vincitore dello Scottish Open la settimana scorsa), gli australiani Scott Hend, Ryan Fox e Wade Ormsby, l’austriaco Matthias Schwab e il danese Joachim Hansen. 24° a -2 il numero 9 del mondo, l’americano Patrick Reed.

Non una giornata felice, invece, per i colori italiani, tutti a rischio taglio: 69° posto a +1 per Renato Paratore, Edoardo Molinari e Guido Migliozzi, 94° a +3 per Nino Bertasio, 101° a +4 per Lorenzo Gagli e 115° a +8 per Andrea Pavan, ancora di nuovo in cerca di quelle sensazioni che, dopo il lockdown, non è praticamente mai riuscito a trovare.

Foto: LaPresse