Golf, Danny Willett pronto a difendere il titolo del BMW PGA Championship 2020: truppa italiana al completo a Wentworth

Un paio di settimane più tardi rispetto alla programmazione originaria, l’evento simbolo della stagione dell’European Tour di golf è finalmente arrivato. Il BMW PGA Championship rappresenta infatti una delle vette del circuito del Vecchio continente e, a testimonianza di ciò, avremmo indiscutibilmente il field di livello più alto visto nel post pandemia.

Moltissime saranno infatti le stelle europee presenti a Wentworth (Surrey, Inghilterra), a caccia dei 6 milioni di euro di montepremi complessivo, con i padroni di casa capitanati dal recentissimo vincitore dello Scottish Open Tommy Fleetwood, in cerca del successo back to back. Accanto a lui anche Tyrrell Hatton, Matthew Fitzpatrick, Justin Rose, Ian Poulter, Lee Westwood e Danny Willett, che può vantare qui ottimi ricordi visto il trionfo nel 2019 quando terminò con lo score di -20. Uscendo dai confini del Regno Unito possiamo anche nominare un Martin Kaymer apparso recentemente in ottime condizioni e l’austriaco Bernd Wiesberger, sempre papabile favorito quando gioca sullo European Tour. Tra loro si è inserito anche l’americano Patrick Reed, protagonista assoluto allo scorso U.S. Open, poi naufragato sul più bello il sabato pomeriggio.

Loading...

Loading...

Per quanto riguarda l’Italia la truppa sarà quella classica delle grandi occasioni, con la massima rappresentanza: Renato Paratore e Guido Migliozzi restano le migliori carte da battaglia al momento, con Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Lorenzo Gagli, Nino Bertasio e Andrea Pavan a seguire.

Il West Course di Wentworth è un campo par 72 di 7284 yards, ideato secondo l’iconico design di Harry Colt. Un pittoresco layout riconoscibile a prima vista da ogni vero appassionato di golf nel mondo, una sfida tosta con fairway ondulati e stretti. La caratteristica difensiva principale del percorso è tuttavia il vento, spesso condizionante qui, oltre ai consueti bunker strategicamente piazzati e un rough abbastanza alto e punitivo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: V.Origo