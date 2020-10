Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman: “Non penso ancora alla maglia rosa, ma mi sento forte come non mai”

Wilco Kelderman, capitano della Sunweb, ha concluso la prima settimana di Giro d’Italia 2020 con il vento in poppa. Il neerlandese, al momento, si trova al secondo posto in classifica generale, a 30″ da Joao Almeida, e ha 27″ di vantaggio su Nibali, 31″ su Fuglsang e quasi un minuto su Kruijswijk. Fin qui in salita, tra Etna e Roccaraso, è stato il migliore e nella seconda settimana avrà a disposizione la cronometro del Prosecco nella quale, se starà bene, potrà guadagnare ulteriormente su suoi rivali per il successo finale.

Durante questo primo giorno di riposo, Kelderman ha parlato a NOS di questo suo inizio di Giro d’Italia e delle sue ambizioni. Queste le sue parole: “Il Giro è appena cominciato e ancora non penso alla maglia rosa, onde evitare di diventare più nervoso. Mi sento in forma, ma sono un po’ spaventato dal fatto che qualche ragazzo in gruppo potrebbe avere il Covid come Yates. Gareggiamo tutti insieme nel plotone e chiunque può trasmettertelo. Comunque sono molto contento della mia prima settimana e deve dire che non mi sono mai sentito forte come in questi giorni. Devo, inoltre, fare anche un applauso ai miei compagni di squadra. Tutti hanno visto che ieri a Roccaraso avevamo otto corridori in gruppo all’imbocco della salita finale. Da adesso in poi avremmo tutti gli occhi puntati addosso e non mi lasceranno più partire come successo sull’Etna“.

Foto: Lapresse