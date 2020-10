Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang: “I dissapori tra me e Nibali? Invenzione dei giornalisti. Il meteo e le crono saranno fondamentali”

Il Giro d’Italia di Jakob Fuglsang è iniziato in chiaroscuro. Il danese è andato molto forte in salita, ma ha ceduto tanto tempo nella cronometro siciliana del primo giorno. Inoltre, il capitano dell’Astana ha perso i suoi due scudieri migliori, Miguel Angel Lopez e Alexander Vlasov, ed è stato coinvolto in una polemica, a quanto pare creata dalla stampa, con il suo ex compagno di squadra Vincenzo Nibali.

Di tutto questo Fuglsang ha parlato, durante questo giorno di riposo, in un’intervista rilasciata ai microfoni Rai. Queste le parole del danese: “Il mio Giro fin qui è stato positivo. Ho perso tempo nella cronometro, ma, successivamente, ho recuperato un po’. I dissapori tra me e Nibali sono un’invenzione dei giornalisti che vogliono creare una rivalità tra noi due. Abbiamo parlato e abbiamo chiarito. Sarà un Giro molto tattico da qui in avanti, dato che non c’è una squadra capace di controllare la gara. Noi, purtroppo, abbiamo perso praticamente subito due come Vlasov e Lopez. La cronometro di Valdobbiadene e il meteo rischiano di decidere la corsa“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse