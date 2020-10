Ciclismo su pista, Europei U23 e Jrs: Chiara Consonni vince l’oro nella prova ad eliminazione Under 23

Chiara Consonni vince una splendida medaglia d’oro nei Campionati Europei 2020 su pista. A Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) l’atleta bergamasca della Valcar Travel & Service ha centrato il gradino più alto del podio nella prova ad Eliminazione donne under 23, mettendosi quindi al collo la medaglia del metallo più pregiato nella manifestazione continentale.

La nostra portacolori ha completato una prova assolutamente solida, rimanendo attenta e concentrata ad ogni sprint. La ciclista classe 1999 ha quindi fatto sua la gara avendo la meglio sulla lusitana Maria Martins che, quindi, ha conquistato la medaglia d’argento, mentre sul gradino più basso del podio si è issata l’olandese Mylene De Zoete.

Con questo splendido oro, quindi, prosegue nel migliore dei modi il cammino della nostra compagine ai Campionati Europei su pista, con il quarto titolo già in bacheca. In precedenza l’Italia si era assicurata l’inseguimento a squadre donne Under 23, lo scratch con Martina Fidanza e la corsa a punti con Silvia Zanardi

Foto: Lapresse