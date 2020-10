Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman: “Non ho mai avuto una squadra così forte. Posso prendere la maglia rosa mercoledì”

Dopo la grande prestazione sul Piancavallo, Wilco Kelderman è ufficialmente il favorito principe per il successo finale del Giro d’Italia 2020. Il neerlandese, che ora si trova a 15″ dalla maglia rosa Joao Almeida, è l’unico tra i primi quattro della classifica generale ad avere esperienza nelle gare di tre settimane. Inoltre, il Tulipano ha dalla sua anche una Sunweb forte come non mai, la quale gli ha messo a disposizione un Jai Hindley che ieri si è dimostrato essere fortissimo in salita.

Durante questo giorno di riposo, Kelderman ha parlato a Wielerflits del suo Giro e di come immagina la terza settimana. Queste le sue parole: “Ora mi resta da superare solo Almeida. Su alcuni dei rivali che temevo di più, come Majka e Nibali, ho già un vantaggio importante. L’ultima settimana sarà davvero dura, ma dalla mia parte ho una squadra veramente incredibile. Non ho mai avuto dei compagni così forti al mio fianco durante la mia carriera. Non penso di poter prendere la maglia domani, dato che non credo che la frazione sarà particolarmente selettiva. Invece, potrei farcela mercoledì. Comunque preferisco vivere alla giornata“.

Foto: Lapresse