Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman: “Le gambe giravano bene, possiamo essere fiduciosi”

Wilco Kelderman si è reso protagonista di una bella azione negli ultimi 300 metri dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2020. L’olandese ha attaccato insieme a Jakob Fuglsang e ha così recuperato secondi importanti sulla maglia rosa Joao Almeida. Ora l’alfiere del Team Sunweb si trova in seconda posizione in classifica generale, attardato di 30 secondi dal leader portoghese.

Wilco Kelderman ha raccontato la sua prestazione sull’arrivo in salita di Roccaraso: “È stata una giornata lunga e dura, soprattutto alla fine dove faceva davvero freddo. Oggi le gambe giravano davvero bene. La squadra mi ha dato molta fiducia perché avevamo ancora otto corridori nella penultima salita. Siamo stati in grado di mantenere una posizione davvero buona e nell’ultima parte mi sono sentito davvero bene. Ho iniziato la mia volata a circa 400 metri dal traguardo e sono andato a tutto gas fino al traguardo per vedere se potevo creare qualche distacco. Non ho mai avuto in mente la Maglia Rosa perché mancava troppo poco al traguardo per creare un gap abbastanza grande“.

L’orange è molto soddisfatto: “Sono davvero felice delle sensazioni ora e questa è la cosa più importante. Guardiamo giorno per giorno e pianifichiamo, e vedremo cosa sarà possibile nelle prossime settimane. Di sicuro, la squadra ha fatto un ottimo lavoro e Jai è stato ottimo, quindi penso che possiamo essere fiduciosi e passare un bel giorno di riposo“.

Foto: Lapresse