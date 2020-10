Giro d’Italia 2020, Thomas De Gendt: “Ho corso per far perdere Rubio”

L’odierna frazione del Giro d’Italia 2020, la Mileto-Camigliatello Silano, ha visto, sulla salita di Valico di Montescuro, Thomas de Gendt andare all’attacco. Il corridore, però, è stato seguito da Einer Augusto Rubio, colombiano della Movistar. I due si sono riportati al comando di cui faceva parte anche Filippo Ganna, poi vincitore di tappa, ma dato il comportamento bizzarro dell’escarabajo, De Gendt, a un certo punto, ha deciso di correre per far perdere il giovane sudamericano.



Ai microfoni di Sporza, De Gendt ha spiegato cos’è successo tra i due. Queste le sue parole: “Quando ho attaccato Rubio mi ha seguito e non mi ha dato un cambio. Questo, però, non mi ha infastidito, dato che sapevo che davanti c’era Carretero. Tuttavia, una volta che abbiamo ripreso i fuggitivi lui si è rifiutato di girare e, poi, è scattato. Allora sono andato a riprenderlo e ho deciso di corrergli contro. Quando è partito Ganna ho lasciato che andasse, avrei preferito vincere, ma non volevo fare un altro favore a Rubio e, dunque, non ho chiuso”.

luca.saugo@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse