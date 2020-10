Giro d’Italia 2020, tappa di oggi, Mileto-Camigliatello Silano: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

Il Giro d’Italia 2020 approda sulla terraferma, e lo fa con la quinta tappa di 225 chilometri da Mileto a Camigliatello Silano, una frazione mossa, che nel finale potrebbe regalare qualche imboscata. Si passerà per le province calabresi di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, e la prima metà di gara verrà affrontata tra il Mar Tirreno, per poi rientrare e virare sul Mar Ionio, passando proprio da Catanzaro, prima di risalire verso la parte decisiva della corsa. Qui il gruppo incontrerà tre GPM, i primi due di terza categoria, e l’ultimo, il cui scollinamento è a soli 12 chilometri dal traguardo, di prima categoria. Il Valico Montescuro misura 24,2 chilometri con una pendenza media del 5,6%, ma con punte, a metà scalata, che vanno dall’11 al 18%.

La frazione odierna prenderà il via alle ore 10.30, e terminerà alle ore 16.30. Potrete seguire il Giro in diretta televisiva su Eurosport 2 dalle ore 12.25, su Rai Sport dalle ore 9.35 per Villaggio di partenza e alle ore 10.45 con Anteprima Giro; successivamente ci si trasferirà su Rai Due per Giro in diretta dalle ore 14.00, e il Processo alla tappa dalle ore 16.30 circa. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della quinta tappa del Giro 2020 dalle ore 10.00.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020: MILETO-CAMIGLIATELLO SILANO

Mercoledì 7 ottobre

Partenza: ore 10.30

Arrivo: ore 16.30

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 9.35, Rai Due dalle ore 14.00, Eurosport 2 dalle ore 12.25

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 10.00

