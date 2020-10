Giro d’Italia 2020, tappa di domani (giovedì 15 ottobre): Cesenatico-Cesenatico. Altimetria, percorso, orari

Domani, giovedì 15 ottobre, andrà in scena la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 204 i chilometri che il gruppo dovrà affrontare con partenza e arrivo a Cesenatico, in una frazione che ricalca nella sua interezza il percorso della Gran Fondo Nove Colli. Eccezion fatta dei primi e gli ultimi 25 chilometri, gli altri 150 chilometri di percorso non presentano un attimo di respiro.

ALTIMETRIA

Loading...

Loading...

PERCORSO

Si affronterà un continuo susseguirsi di salite e di discese, a volte con pendenze in doppia cifra, su strade strette e in certi casi usurate. Questo lungo saliscendi avrà inizio dopo 27 chilometri, anche se la corsa entrerà nel vivo al chilometro 76,9 con l’ascesa di Ciola: 6 km al 6,4%, con punte del 12% nella sua prima parte. Una veloce discesa condurrà all’insidioso GPM di Barbotto (km 90,3), con la sua impennata di soli 4,5 chilometri all’8,4% e picchi del 17% nel finale. Attenzione alla salita di Perticara, divisa in due parti ben distinte con 1,8 chilometri al 9,8% e punte del 16% fino a Montetiffi, e la risalita verso lo scollinamento dopo 8,1 chilometri al 4,7%, massimo 12%.

La successiva discesa condurrà il gruppo al traguardo volante di Novafeltre (km 130,4), prima della picchiata verso Madonna di Pugliano (km 140,4) nei suoi 9,1 chilometri a gradoni con punte del 12%, e una media del 5,5%. L’ultima asperità, presente al km 173,5, è quella di Gorolo-San Giovanni in Galilea, con la sua impennata nuovamente a gradoni di 4,4 chilometri al 6,3%, con un massimo del 14% nel finale. Dopo 10 chilometri ci sarà il traguardo volante di Savignano sul Rubicone, e gli ultimi 14 saranno totalmente pianeggianti ma comunque insidiosi.

ORARI

La frazione di domani prenderà il via alle ore 11.15, e terminerà alle ore 16.30. Potrete seguire il Giro in diretta televisiva su Eurosport 2 dalle ore 12.25, su Rai Sport dalle ore 10.20 per Villaggio di partenza e alle ore 11.20 con Anteprima Giro; successivamente ci si trasferirà su Rai Due per Giro in diretta dalle ore 14.00, e il Processo alla tappa dalle ore 16.30 circa. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della dodicesima tappa del Giro 2020 dalle ore 10.30.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse