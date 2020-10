Giro d’Italia 2020, tappa di domani (8 ottobre): Castrovillari-Matera. Altimetria, percorso, orari

Domani, giovedì 8 ottobre, andrà in scena la sesta tappa del Giro d’Italia 2020 con i suoi 188 chilometri da Castrovillari a Matera. Sarà una frazione mossa dall’inizio alla fine, in cui è presente un solo GPM, ma anche un finale di gara in costante ascesa. Questo presuppone o una sfida tra i fuggitivi del giorno, o qualche attacco nel finale di gara con una zampata vincente lungo lo strappetto conclusivo presente a 3000 metri dal traguardo.

ALTIMETRIA

PERCORSO

La prima parte della tappa si snoda all’interno del Parco Nazionale del Pollino, ed è molto mossa e articolata fino al traguardo volante di San Severino Lucano (km 62). Una lunga ma dolce discesa condurrà il gruppo in provincia di Matera. Al chilometro 135 è presente il secondo sprint intermedio di Craco-Peschiera, che porterà all’unico GPM di giornata di Milotta; un’ascesa di 3^ categoria lunga 6 chilometri. Un breve tratto pianeggiante anticiperà il tortuoso finale, contraddistinto da uno strappetto che termina a 2000 metri dal traguardo, e che presenta una pendenza media del 6,3% con punte del 10%. Successivamente ci sarà una breve discesa, prima degli 800 metri finali in costante ma leggera salita.

ORARI

La frazione di domani prenderà il via alle ore 11.50, e terminerà alle ore 16.30. Potrete seguire il Giro in diretta televisiva su Eurosport 2 dalle ore 12.25, su Rai Sport dalle ore 10.50 per Villaggio di partenza e alle ore 11.50 con Anteprima Giro; successivamente ci si trasferirà su Rai Due per Giro in diretta dalle ore 14.00, e il Processo alla tappa dalle ore 16.30 circa. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della sesta tappa del Giro 2020 dalle ore 11.15.

