Giro d’Italia 2020, tappa di domani (4 ottobre): Alcamo-Agrigento. Altimetria, percorso, orari

Entra pian piano nel vivo l’edizione 2020 del Giro d’Italia. Domani, 4 ottobre, si terrà la seconda tappa, prima in linea, la Alcamo-Agrigento di 149 km. Una frazione molto affascinante non solo per il luoghi che verranno attraversati, dalla Valle del Belice, a Menfi, Sciacca, il sito archeologico di Eraclea Minoa e Porto Empedocle, ma anche perchè avrà un finale aperto a diverse interpretazioni e che potrebbe far gola ai finisseur o a qualche velocista capace di resistere al GPM di quarta categoria che porta al traguardo.

PERCORSO

Prima parte di tappa abbastanza movimentata con diversi sali scendi attraverso la Valle del Belice passando per Calatafini, Salemi fino al GPM di quarta categoria di Santa Ninfa, siamo a oltre 110 km dal traguardo. Dopo il traguardo volante di Partanna ci saranno alcuni chilometri abbastanza piatti fino a Porto Empedocle dove è posizionato il secondo traguardo volante di giornata. Ai 4 km dall’arrivo inizierà l’ultima ascesa, come detto un GPM di quarta categoria, con una media del 5% di pendenza ma con alcuni tratti che sfioreranno il 9%, un trampolino ideale per chi intende conquistare il successo di tappa ad Agrigento.

Loading...

Loading...

ALTIMETRIA

ORARI

Partenza fittizia: 12.45

Partenza: 12.55

Arrivo previsto tra le 16.17 e 16.39

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse