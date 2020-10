Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Percorso pericoloso per il vento. Durante le prove si è sollevata la bici”

Vincenzo Nibali si sta preparando per affrontare la cronometro d’apertura del Giro d’Italia 2020, 15,1 km da Monreale a Palermo. Lo Squalo vorrà ben figurare di fronte al proprio pubblico e cercherà di limitare i danni nei confronti del britannico Geraint Thomas in ottica classifica generale. L’alfiere della Trek-Alfredo ha parlato ai microfoni di Eurosport subito dopo la ricognizione della mattina: “Il percorso è bello, molto veloce. Al momento c’è tantissimo vento ed è pericoloso per quello, perché improvvisamente arrivano delle folate che ti fanno perdere un po’ la concentrazione e anche la velocità, quindi bisogna stare veramente attenti, specialmente quando si passa tra un palazzo e l’altro perché arrivano dei ventagli”.

Sui materiali: “Le ruote che ho provato vanno bene, stavo guardando la previsione del vento perché ci sta che nelle prossime ore possa abbassarsi, al momento soffia attorno ai 50 km/h e quando ti arriva una folata secca e sei con le mani sulle protesi può farsi sbandare, c’è stato anche un momento in cui si è sollevata bici. Rapporti molto lunghi perché è una cronometro molto veloce: noi abbiamo 12 rapporti e anche un 10 finale, anche se monti un 56-10 eguivale a un 60-11/12“.

Foto: Lapresse