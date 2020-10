Giro d’Italia 2020, tappa di domani (22 ottobre): Pinzolo-Laghi di Cancano. Altimetria, percorso, orari

Domani, giovedì 22 ottobre, andrà in scena la diciottesima tappa, nonché la frazione più attesa di questo Giro d’Italia 2020: la Pinzolo-Laghi di Cancano (207 km). Il tappone alpino di questa Corsa Rosa, comprendente la Cima Coppi dello Passo dello Stelvio, presenta soltanto quattro salite, ma per oltre 5400 m di dislivello. Di seguito potrete trovare l’altimetria, il percorso e gli orari della frazione di domani.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Partenza in salita verso i 14 chilometri che conducono al Passo Campo Carlo Magno, in Val di Sole. Dopo circa 45 chilometri si affronterà l’inedito Passo Castrin/Hofmahdjoch che porta in Val d’Ultimo/Ultental, GPM di prima categoria di 8,8 chilometri al 9,1% con punte del 13%. Una lunga discesa porterà il gruppo ai sobborghi di Merano, dove si riprenderà a salire da Foresta/Forst entrando in Val Venosta e risalendola quasi per intero. Si affronterà quindi la Cima Coppi del Giro 2020: il Passo dello Stelvio (2758 m. s.l.m.) dal suo versante più impegnativo. Sono quasi 25 chilometri al 7.5% di cui metà oltre i 2000 metri. Il punto più critico, con punte del 12% è al chilometro 15. Il dislivello complessivo di ben 1851 metri.

Una lunghissima discesa con numerose e brevi gallerie nella parte centrale condurrà alla salita finale ai Laghi di Cancano con le “scale di Fraele” e i loro 21 tornanti perfettamente ritmati sul fianco della montagna. L’ascesa conclusiva di quasi 9 chilometri attorno al 7% porta alle Torri di Fraele circa a 2 chilometri dall’arrivo. Seguono due brevi gallerie e una breve discesa fino al Lago delle Scale che si costeggia per circa 1 chilometro perfettamente pianeggiante. Gli ultimi 500 metri sono in leggera salita al 3.5 % circa. Rettilineo finale di 200 metri.

ORARI

La frazione di domani prenderà il via alle ore 10.20, e terminerà alle ore 16.30. Potrete seguire il Giro in diretta televisiva su Eurosport dalle ore 12.25, su Rai Sport dalle ore 9.25 per Villaggio di partenza e alle ore 10.25 con Anteprima Giro; successivamente ci si trasferirà su Rai Due per Giro in diretta dalle ore 14.00, e il Processo alla tappa dalle ore 16.30 circa. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della diciassettesima tappa del Giro 2020 dalle ore 9.45.

Foto: Valerio Origo