Giro d’Italia 2020, tappa di domani (13 ottobre): Lanciano-Tortoreto. Altimetria, percorso, orari

Il Giro d’Italia 2020 è pronto a regalare emozioni dopo il primo giorno di riposo. I ciclisti dovranno affrontare la decima tappa, la Lanciano-Tortoreto di 177 km, adatta a fughe da lontano. Il percorso è abbastanza tortuoso, quindi, la grande incognita sarà capire quale squadra si assumerà l’onere di gestire la corsa. C’è spazio anche per un colpo di mano di qualche finisseur.

ALTIMETRIA

Loading...

Loading...

PERCORSO

Primi 40 km completamente pianeggianti che saranno terreno di caccia per gli uomini da fuga. Il primo Gran Premi della Montagna di giornata sarà verso Chieti, si tratta di un quarta categoria abbastanza ostico. La corsa si sposterà verso Giulianova dove prenderà il via un circuito di circa 40 km costellato da diversi muri. Si passa a Tortoreto borgo alto ascesa con punte del 18%, poi la salita impegnativa di Colonnella con una pendenza media del 10% e punte vicine al 20%, poi il muro di Controguerra che tocca il 24%, un altro versante di Tortoreto che tocca il 20% e di nuovo il versante iniziale, che scollina a 10 km dall’arrivo. Un finale tortuoso e durissimo che vedrà impegnati i ciclisti dopo l’ultimo scollinamento in discesa e gli ultimi 7 km in pianura.

ORARI

La frazione di domani, martedì 13 ottobre, del Giro d’Italia 2020 da Lanciano a Tortoreto prenderà il via alle ore 11.55, con l’avvio vero e proprio della frazione che dovrebbe essere alle ore 12.05. Stando alle stime legate alle medie orarie, la tappa dovrebbe terminare tra le 16.12 e le 16.39.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse