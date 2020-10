Giro d’Italia 2020, Steven Kruijswijk: “Non posso credere di avere preso Covid-19, mi sento in forma. Mi dispiace lasciare”

Steven Kruijswijk è risultato positivo al Covid-19 e ha dovuto lasciare il Giro d’Italia 2020. L’olandese è asintomatico, ma il tampone effettuato durante il giorno di riposo ha evidenziato la positività al Coronavirus e dunque si è dovuto ritirare dalla Corsa Rosa. Il capitano della Jumbo-Visma tornerà a casa insieme all’australiano Michael Matthews (Team Sunweb), a tre giorni di distanza dall’addio del britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott, la squadra ha abbandonato la kermesse nella giornata odierna).

Il 33enne, a lungo maglia rosa nell’edizione 2016, occupava l’undicesimo posto in classifica generale a 1’24” dal leader Joao Almeida ed era in piena lotta per un piazzamento di lusso. Steven Kruijswijk ha parlato attraverso i canali ufficiali della sua squadra: “Non posso credere di averlo preso. Io mi sento in forma e all’interno della squadra prendiamo tantissime misure per evitare il contagio. Per me questa notizia è una grande delusione ed è un peccato che io debba lasciare il Giro d’Italia in questo modo“.

Foto: Lapresse