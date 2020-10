Giro d’Italia 2020, l’esito dei tamponi. Kruijswijk positivo al Covid-19, tutta la Mitchelton-Scott non parte

Sono arrivati gli attesissimi esiti dei tamponi effettuati negli ultimi due giorni da parte di tutti i componenti della carovana del Giro d’Italia 2020, ma i risultati hanno evidenziato ben otto contagi tra cui due corridori e sei membri degli staff. Uno dei due è l’australiano Michael Matthews (Team Sunweb), mentre fa notizia l’esclusione dalla corsa di un grandissimo protagonista come l’olandese Steven Kruijswijk, capitano indiscusso della Jumbo-Visma.

Purtroppo il Giro, oltre ad un pretendente alla maglia rosa o comunque al podio conclusivo di Milano, perde tutta la Mitchelton-Scott in seguito alla positività di quattro componenti dello staff appartenenti alla squadra australiana. Secondo un comunicato ufficiale RCS, sono stati riscontrati positivi al Coronavirus anche altre due persone appartenenti rispettivamente agli staff della Ag2r La Mondiale e della INEOS Grenadiers. Non saranno quindi al via della decima tappa, prevista oggi da Tortoreto a Lanciano, l’undicesimo (Kruijswijk) ed il quindicesimo (Hamilton) della generale. Complessivamente sono risultati positivi 8 tamponi su 571, quindi l’1.4 % dei testati.

Foto: Lapresse