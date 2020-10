Giro d’Italia 2020, prosegue la sfida tra Démare e Sagan. Il francese: “Quello di oggi è un pareggio, mi è favorevole”

Prosegue una sfida, anche senza esclusione di colpi come si è visto in volata, molto appassionante tra Arnaud Démare e Peter Sagan per la conquista della Maglia Ciclamino al Giro d’Italia 2020. Il francese al momento è avanti di 37 lunghezze in classifica e quella di oggi, con l’arrivo a Monselice, è stata sicuramente un’occasione persa per lo slovacco per recuperare qualche punto.

Le parole in conferenza stampa dell’uomo della Groupama-FDJ: “Questo risultato è come un pareggio tra me e Peter Sagan per la Classifica a Punti, anzi forse va meglio a me che a lui. Le due salite nel finale erano molto dure, nel tratto in pianura prima dell’arrivo siamo andati a tutta ma non è bastato per raggiungere il gruppo davanti”.

Foto: Lapresse