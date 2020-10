Giro d’Italia 2020, positivi al Covid-19 solo gli agenti della Polizia di Stato impegnati nella competizione con biciclette elettriche

Non manca la preoccupazione nel corso di questa edizione 2020 del Giro d’Italia. I contagi dei giorni passati hanno scosso tutti e la notizia diffusa dagli organi di stampa di un numero di casi positivi (17) tra gli uomini della Polizia ha fatto salire la tensione oltre i livelli di guardia.

Tuttavia, da questo punto di vista, è arrivato un comunicato ufficiale da parte della Polizia Stradale, che ha voluto chiarire quanto è accaduto: “Con riferimento alla notizia apparsa sugli organi di stampa relativa alla positività al coronavirus di agenti della Polizia di Stato impegnati nella scorta al Giro d’Italia, si sottolinea che i casi segnalati riguardano esclusivamente personale impegnato nella scorta al Giro-E, che ha organizzazione, logistica, alberghi, orari e punti di partenza del tutto diversi da quelli del Giro d’Italia dei professionisti. Si è appurato che il cluster sarebbe originato nel team della scorta tecnica. Per quanto concerne i poliziotti di scorta al seguito della corsa dei professionisti, che seguono dinamiche di profilassi autonome, i recenti tamponi effettuati hanno dato tutti esito negativo“, il contenuto della nota.

In buona sostanza, gli agenti ad aver contratto il famigerato virus sono stati solo quelli al seguito della competizione riservata alle biciclette elettriche. Un modo, dunque, per allentare la morsa della paura in gruppo.

Foto: LaPresse