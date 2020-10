Giro d’Italia 2020: Peter Sagan in maglia ciclamino. Diego Ulissi non molla

Diego Ulissi, com’era ampiamente preventivabile, nella tappa di oggi dedicata ai velocisti ha perso la maglia ciclamino, riservata al leader della classifica a punti in favore di Peter Sagan. Il 31enne nativo di Cecina era riuscito a portarsi in testa a questa speciale graduatoria grazie al successo nella seconda frazione del Giro d’Italia 2020 sul traguardo di Agrigento.

Il campione slovacco, che ha vinto la classifica a punti al Tour de France per ben sette volte in carriera, grazie al secondo posto odierno, e ai punti conquistati ai traguardi volanti, è riuscito a scavalcare l’azzurro portandosi a quota 57 punti. Alle sue spalle il trionfatore della volata a Villafranca Tirrena Arnaud Démare con 52 punti e a seguire Diego Ulissi con 27.

Il distacco è sensibile dai primi due, anche perché nelle frazioni di categoria “a e b” quindi destinate ai velocisti i punti per il vincitore di tappa sono 50 il doppio rispetto a quelle di categoria “c” come ad esempio quella vinta dal ciclista del Team UAE. Ovviamente la lotta per la maglia ciclamino è solo all’inizio.

Il grande favorito resta Peter Sagan che conosce perfettamente come vincere questa particolare graduatoria insieme ad Arnaud Démare. Diego Ulissi, però, sembra non voler mollare. A dimostrazione di tale ipotesi lo sprint al traguardo volante dove è riuscito a raccogliere solo 2 punti ma che è stato esemplificativo della voglia del ciclista di Cecina di continuare a lottare. E’ chiaro che siamo solo alla quarta tappa e le occasioni per l’azzurro di tornare a vestire la maglia ciclamino sono tantissime, soprattutto in quelle tappe che presentano arrivi impegnativi come ad esempio già quella di domani, senza dimenticare le fughe nelle quali potrebbe entrare nelle tappe di montagna.

