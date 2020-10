Giro d’Italia 2020 oggi, Morbegno-Asti: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

E’ in programma oggi, 23 ottobre, la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020, la Morbegno-Asti, di 258 chilometri. Si tratta della frazione più lunga di questa Corsa Rosa e sarà dedicata ai velocisti visto il percorso completamente piatto. Molto verosimilmente sarà sfida in volata tra Arnaud Démare e Peter Sagan, con il francese che intende chiudere il discorso per quanto riguarda la maglia ciclamino.

Sarà possibile seguire la tappa in diretta TV sui canali Rai. Dalla partenza fino alle 14.00 verrà trasmessa su Rai Sport HD e dalle 14.00 su Rai 2. Inoltre, sarà visibile dalle 12.25 anche su Eurosport 1. Oltretutto, la frazione potrà essere seguita anche in streaming su Eurosport Player e Rai Play. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale sin dalla partenza.

IL PROGRAMMA DELLA DICIOTTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020

Orario: 10.30

Diretta TV: Rai Sport HD (dalle 10.20 alle 14.00), Rai 2 (dalle 14.00) ed Eurosport 1 (12.25)

Diretta streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

