Giro d’Italia 2020 oggi, Monreale-Palermo: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

Finalmente ci siamo: oggi inizia il Giro d’Italia. La prima sarà una frazione a cronometro da Monreale a Palermo per un totale di 15,1 km. Sarà una prova contro il tempo dedicata agli specialisti, fatto salvo un chilometro al 4,4% di pendenza, con GPM di quarta categoria posto nei pressi della Cattedrale di Monreale. A seguire alte velocità e zero difficoltà altimetriche che richiederanno un grande sforzo fisico, nonostante la lunghezza limitata del percorso.

C’è grande attesa per il neo campione del mondo a cronometro Filippo Ganna che vestirà per la prima volta la maglia iridata, sognando di indossare quella Rosa a fine tappa. Difficile ipotizzare qualche sorpresa, la lotta per la vittoria di tappa sarà ristretta agli specialisti delle prove contro il tempo.

La Rai, così come accaduto per il Tour de France, dividerà la messa in onda delle tappe del Giro d’Italia 2020 in due parti. Le fasi iniziali della corsa saranno trasmesse su Rai Sport, ricordiamo che la prima frazione scatterà alle 13.15, mentre dalle ore 14.00 le immagini della Corsa Rosa saranno trasmesse su Rai2. Eurosport 1 trasmetterà la diretta tv del Giro d’Italia dalle ore 12.00 circa. Le immagini in streaming, quindi, saranno garantite da RaiPlay e da Eurosport Player.

PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA, MONREALE-PALERMO: PROGRAMMA

SABATO 3 OTTOBRE

Ore 13.15 Prima tappa: Monreale-Palermo

Diretta tv Rai Sport e Rai2, Eurosport

Diretta streaming RaiPlay ed Eurosport Player

