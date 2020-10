Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Monreale-Palermo: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Oggi sabato 3 ottobre si disputa la prima tappa del Giro d’Italia 2020, la Corsa Rosa si apre con una cronometro individuale di 15,1 km: Monreale-Palermo, sarà la bellissima Sicilia ad assegnare la prima maglia rosa e a delineare la classifica generale. Prima battaglia tra tutti i big per le posizioni di vertice, la prova contro il tempo servirà anche a capire quali saranno i valori in campo tra Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Geraint Thomas, Simon Yates.

I ciclisti percorreranno un tracciato non banale. Primi 1100 metri in salita per arrivare alla Cattedrale di Monreale (GPM e primo rilevamento cronometrico), poi inizia un lungo tratto in discesa pedalando su Corso Calatafimi e via Roma (dove è posto il secondo intertempo). Si giunge in Piazza Don Sturzo dopo 10,7 km, poi l’attraversamento dia via Duca della Verdura e di Esedra Matteotti prima di tagliare il traguardo in via della Libertà a Palermo.



Di seguito tutti i paesi, i Comuni, le Province attraversate durante la Monreale-Palermo, prima tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

MONREALE-PALERMO, PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI, PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCE ATTRAVERSATE: Palermo

COMUNI ATTRAVERSATI: Monreale, Palermo

MONREALE-PALERMO: PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

SABATO 3 OTTOBRE:

Orario di partenza: 13.15 (primo ciclista)

Orario di arrivo: 16.30 circa (ultimo ciclista)

MONREALE-PALERMO: COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Due e su Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

