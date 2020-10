Giro d’Italia 2020, oggi la tappa Alcamo-Agrigento: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Domenica 2 giugno si correrà la seconda tappa del Giro d’Italia 2020, 149 km da Alcamo ad Agrigento: Si tratta di una frazione di difficile interpretazione, che arriva subito dopo la cronometro individuale di ieri e che potrebbe rimescolare ulteriormente le carte in tavola. Giornata adatta ai finisseur e agli uomini che puntano a qualche successo parziale.

Il gruppo resterà in Sicilia, si attraversano le province di Trapani e Agrigento. Avvio ricco di saliscendi, tra cui spiccano quella di Santa Ninfa e Partanna. Poi un lungo tratta pianeggiante per arrivare a Porto Empedocle. Si passa per la Valle dei Templi e gli ultimi 3,7 km per giungere al traguardo sono in salita al 5,3% di pendenza media. Qualcuno proverà l’attacco sicuramente, da capire se si muoveranno anche gli uomini di classifica.



Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Alcamo-Agrigento, seconda tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

ALCAMO-AGRIGENTO, SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI TRAPANI: Alcamo, Calatafimi, Vita, Salemi, Nuova Gibellina, Santa Ninfa, Partanna.

PROVINCIA DI AGRIGENTO: Menfi, Sciacca, Ribera, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, Valle dei Templi, Agrigento.

ALCAMO-AGRIGENTO: PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

DOMENICA 3 OTTOBRE:

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo: 16.15-16.40 (circa)

ALCAMO-AGRIGENTO COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Valerio Origo