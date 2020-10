Giro d’Italia 2020, Michael Matthews: “Una buona giornata, continueremo a cercare la vittoria”

Oggi, sul traguardo di Matera, è stato il primo degli umani, visto che Arnaud Démare è apparso praticamente imbattibile. Un Michael Matthews in crescita chiude in seconda posizione nella sesta tappa del Giro d’Italia 2020: l’australiano sfrutta un percorso favorevoli e termina alle spalle del campione di Francia.

Le parole del corridore della Sunweb a fine gara: “Oggi è stata una bella giornata, con un inizio più facile di quanto ci aspettassimo. Abbiamo tenuto la posizione nel gruppo con la squadra, come stiamo facendo da tutto il Giro. Abbiamo tenuto Wilco fuori dai guai per la maggior parte della tappa. Arrivando nel finale la squadra ha fatto un ottimo lavoro”.

Prosegue: “Dopo che Nico, Chad e Chris che sono arrivati alla curva destra a quattro chilometri dalla fine, i tratti in salita da lì in avanti sono stati piuttosto frenetici. È stato un finale piuttosto strano, ho avuto un buon supporto da Sam e sono stato messo in una buona posizione per sprintare fino al secondo posto. Tutto sommato sono contento della giornata e delle sensazioni, sono state di nuovo migliori di ieri e continueremo a lottare per la vittoria di tappa“.

Foto: Lapresse