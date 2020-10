Giro d’Italia 2020, Michael Matthews: “Mi dispiace lasciare il Giro così. Contento che almeno i miei compagni siano negativi”

Michael Matthews (Sunweb) è stato costretto a lasciare il Giro d’Italia, stamattina, a causa della positività al Covid. Una vera sfortuna per Matthews che non solo puntava a conquistare qualche successo di tappa, ma poteva anche essere uno dei gregari più preziosi di Wilco Kelderman, attualmente uno dei grandi favoriti per il successo finale. Con il suo ritiro, infatti, la Sunweb perde un atleta capace di farsi valere su ogni terreno.

Matthews ha commentato la notizia della sua positività su Twitter. Queste le sue parole: “Mi dispiace molto lasciare il Giro d’Italia in questo modo, dopo una prima settimana fantastica da parte del nostro team. Al momento sono in isolamento e spero di guarire il prima possibile. Sono contento, quantomeno, che nessuno dei miei compagni sia risultato positivo. La Sunweb continuerà il Giro monitorando al meglio la situazione“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse