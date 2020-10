Giro d’Italia 2020, la tappa Rivolto-Piancavallo di oggi: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Oggi domenica 18 ottobre si corre la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020, 185 km da Rivolto a Piancavallo. Si tratta di una frazione durissima che chiuderà la seconda settimana della Corsa Rosa, si preannuncia grandissimo spettacolo durante questa giornata che regalerà il terzo arrivo in salita della kermesse.

La tappa si snoda interamente in Friuli-Venezia-Giulia, tra le province di Udine e Pordenone. Si parte da Rivolto, ovvero dalla base aerea delle Frecce Tricolori. La prima salita è un seconda categoria: il Sella Chianzutan arriva dopo 54 km, si tratta di 10,6 km al 5,4% di pendenza media. Successivamente tratto in discesa e si va a imboccare un altro seconda categoria, ovvero il Forcella di Monte Rest (sono 7,4 km al 7,5% di pendenza media. Nuova discesa e poi si vola verso la terza ascesa di giornata: il Forcella di Pala Barzana è lungo 13,3 km al 4,4% di pendenza media, ma gli ultimi 4 km sono costantemente al 7-8%. Micidiale arrivo in salita, l’ultima ascesa conduce a Piancavallo ed è lunga 14,5 km al 7,8% di pendenza media. Fanno malissimo i primi 6 km quasi costantemente in doppia cifra con una massima al 14%, poi un finale più “leggero” al 6,3%.

Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Rivolto-Piancavallo, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

RIVOLTO-PIANCAVALLO, QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI UDINE: Rivolto, Villa Manin-Passariano, Codroipo, Gradisca, Dignano, Aonedis, Ragogna.

PROVINCIA DI PORDENONE: Pinzano al Tagliamento.

PROVINCIA DI UDINE: Ponte di Flagogna, Anduins, San Francesco, Sella Chianzutan, Chiaicis, Villa Santina, Priuso, Forcella di Priuso, Ponte sul Tagliamento, Frocella di Monte Rest.

PROVINCIA DI PORDENONE: Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Diga di Tramonti, Navarons, Poffabro, Forcella di Pala Barzana, Montereale Valcellina, Giais, Aviano, Piancavallo.

RIVOLTO-PIANCAVALLO : PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

DOMENICA 18 OTTOBRE:

Orario di partenza: 11.05

Orario di arrivo: 16.10-16.50 (circa)

RIVOLTO-PIANCAVALLO , COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.00 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

