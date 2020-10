Giro d’Italia 2020, la tappa più veloce della storia! Matera-Brindisi a 51,234 km/h: è record!

La Matera-Brindisi è diventata la tappa più veloce della storia al Giro d’Italia! La settima frazione della Crosa Rosa 2020 è infatti stata percorsa alla velocità media di 51,234 km/h: i 143 chilometri che separano la Città dei Sassi dalla località salentina sono stati divorati in appena 2h47:48 (ha vinto il francese Arnaud Demare in volata). In oltre 100 anni di storia non si era mai arrivati a tanto! Demolito il precedente primato, ovvero 49,429 km/h della San Vito di Cadore-Vedelago del 2012.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse