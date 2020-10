Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Alba-Sestriere: percorso, altimetria, favoriti. Le ultime salite della Corsa Rosa

Tutto pronto per la ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 190 i chilometri da affrontare tra Alba e la triplice scalata al Sestriere. Il tutto per una frazione alpina di oltre 3500 m di dislivello. Si farà sicuramente sentire l’annullamento del Colle dell’Agnello e dell’Izoard, che avrebbero dato tutto un altro sapore a questa giornata, ma non mancherà lo spettacolo, in una giornata decisiva con lo scontro diretto sulle ultime salite della Corsa Rosa. Andiamo a scoprire il percorso, l’altimetria e i favoriti.

PERCORSO

Dopo una fase di avvicinamento da Alba fino a Pinerolo attraverso la pianura, con lo sprint intermedio di Saluzzo al chilometro 52, si inizia la lunghissima salita pedalabile per il primo passaggio a Sestriere (non si passa sul traguardo) con 31,8 chilometri al 4% di pendenza media. Discesa fino a Cesana Torinese per risalire a Sestriere attraverso Sauze di Cesana, secondo traguardo volante di giornata. Si passa quindi sul traguardo con l’assegnazione di un GPM, di prima categoria con 6,9 chilometri al 7,2% di pendenza media. Nuova discesa su Cesana Torinese per un secondo giro di circuito e arrivo in salita a Sestriere (la stessa identica affrontata in precedenza). Da segnalare una breve galleria (100 m) in località Grangesises e una piccola rotatoria ai 300 metri dall’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Sarà una battaglia a tre per la Maglia Rosa, possibile che il trio possa giocarsi anche il successo di tappa. La Maglia Rosa Wilco Kelderman (Team Sunweb) correrà sicuramente di rimessa: rimanere davanti per lui vorrebbe dire quasi assicurarsi il Trofeo Senza Fine, visto che dei tre è il più forte a cronometro. Jai Hindley, suo compagno di squadra, sembra essere il più forte in salita, ma ovviamente non dovrebbe attaccare per non mettere in difficoltà il proprio capitano, proverà solamente a seguire gli scatti altrui. Chi sicuramente tenterà la sortita è Tao Geoghegan Hart (Team INEOS Grenadiers): il britannico in ogni modo cercherà di staccare i rivali della Sunweb per regalarsi un sogno. Non lontanissimo troviamo anche Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), che è apparso in crescita e può provarci per il podio e anche per il successo parziale. L’Italia spera in una rinascita, difficile, di Vincenzo Nibali: ci vorrebbe una reazione d’orgoglio per il capitano della Trek-Segafredo, almeno per tentare la vittoria di tappa.

