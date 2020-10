Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Matera-Brindisi: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua

Proseguirà domani, venerdì 9 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la settima tappa, la sesta in linea: saranno 143 i km da Matera a Brindisi. La partenza fittizia è prevista alle 13.00, quella reale alle 13.10 mentre l’arrivo è previsto tra le 16.16 e le 16.34. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani:

Tappa 7 cronotabella Matera-Brindisi km 143 Venerdì 9 ottobre

PROVINCIA DI MATERA

392 MATERA 􀀆 Start Village 3,9 13.00 13.00 13.00

335 MATERA 􀀆 km 0 0,0 0,0 143,0 13.10 13.10 13.10

405 Bv. di Ginosa 􀀆 ss.7 7,0 7,0 136,0 13.20 13.20 13.19

PROVINCIA DI TARANTO

343 Svinc. di Laterza 􀀆 ss.7 11,6 18,6 124,4 13.35 13.34 13.33

224 Castellaneta 􀀆 v.Roma-ss.7 10,5 29,1 113,9 13.50 13.48 13.46

64 Svinc. A14-Palagianello 􀀆 ss.7 8,5 37,6 105,4 14.01 13.59 13.57

40 Palagiano 􀀞 v.Adua-sp.39-sp.35 3,8 41,4 101,6 14.06 14.04 14.01

3 Ins. ss.106 􀀆 ss.106 7,7 49,1 93,9 14.17 14.14 14.11

5 Taranto-Ponte di Pietra 􀀆 C.so Vitt. Em. II 15,3 64,4 78,6 14.41 14.37 14.33

12 Taranto 􀀆 Lung. Vitt.Em. IIIss. 7ter 1,8 66,2 76,8 14.44 14.39 14.36

73 San Giorgio Jonico 􀀆 C.so Europa 13,7 79,9 63,1 15.06 15.00 14.55

61 Aeroporto di Taranto-Grottaglie 􀀆 ss.7 7,3 87,2 55,8 15.15 15.10 15.04

132 Grottaglie 􀀆 v.Ennio-ss.7 4,3 91,5 51,5 15.22 15.16 15.10

PROVINCIA DI BRINDISI

134 Svinc. per Francavilla Fontana 􀀆 sp.26 12,2 103,7 39,3 15.41 15.34 15.28

139 Francavilla Fontana 􀀝 v.N.De Reggio-ss.7 3,2 106,9 36,1 15.46 15.39 15.32

127 Ins. ss.7 􀀆 ss.7 2,9 109,8 33,2 15.50 15.43 15.36

94 Svinc. di Latiano 􀀆 ss.7 8,9 118,7 24,3 16.02 15.54 15.46

69 Svinc. per Mesagne 􀀞 sp.45 5,8 124,5 18,5 16.09 16.01 15.53

70 Mesagne 􀀆 v.Marconi-ss.7 2,8 127,3 15,7 16.14 16.05 15.57

30 Brindisi-Svinc. Sant’Elia 􀀆 via Appia 11,0 138,3 4,7 16.28 16.19 16.10

24 BRINDISI 􀀆 v.Togliatti 4,7 143,0 0,0 16.34 16.25 16.16

NOTE

Traguardo Volante:

km 66.2 Taranto

km 79.9 San Giorgio Jonico

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Valerio Origo