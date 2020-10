Giro d’Italia 2020: Aleksandr Vlasov: “Mi dispiace per Jakob e anche per la squadra, che non riesco più ad aiutare”

Secondo ritiro ieri nell’edizione 2020 del Giro d’Italia per l’Astana: dopo il colombiano Miguel Angel Lopez, tocca al russo Aleksandr Vlasov alzare bandiera bianca per problemi gastrointestinali. Al termine della seconda frazione Vlasov, Fuglsang e Martinelli hanno spiegato quanto accaduto.

Al sito dell’Astana Vlasov ha dichiarato: “Non posso esprimere a parole quanto sia deluso e triste. Sarebbe stata la mia prima partecipazione ed essere uno degli aiutanti di Jakob Fuglsang è stato un onore per me, ed ora lascio il Giro. È così. Ho avuto a che fare da ieri sera con problemi di stomaco e, purtroppo, non stavo migliorando e non sono stato in grado di continuare ad un certo punto. Mi dispiace per Jakob e anche per la squadra, che non riesco più ad aiutare, ma sono fiducioso che tornerò più forte“.

Così Fuglsang in una nota stampa: “Prima di tutto, purtroppo oggi abbiamo perso Aleksandr, è stata la sua prima partecipazione e anche lui era in ottima forma. È un vero peccato che dopo Lopez ora perdiamo anche lui, ma non possiamo farci niente. Tuttavia, gli auguro una pronta guarigione“.

Così Beppe Martinelli a tuttobiciweb: “Ha cominciato a stare male questa notte con dissenteria e mal di pancia. Ci abbiamo provato, speravamo che riuscisse a migliorare chilometro dopo chilometro, ma così non è stato e i problemi gastrointestinali lo hanno costretto al ritiro“.

Foto: LaPresse