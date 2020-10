Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Castrovillari-Matera: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua

Giovedì 7 ottobre si correrà la sesta tappa del Giro d’Italia 2020, 188 km da Castrovillari a Matera. Si inizia a risalire lo Stivale dopo le quattro tappe in Sicilia e la frazione di ieri in Calabria. I big potranno godere di una giornata sostanzialmente tranquilla visto che l’altimetria non è complicata, ma non è scontato l’arrivo allo sprint visto che il finale è in leggera salita.

La tappa si snoda tra Calabria e Basilicata. Primi 20 chilometri in provincia di Cosenza con partenza da Castrovillari e tratto in salita fino a Campotenese, poi si entrerà in provincia di Potenza e bisognerà fare i conti con l’ascesa verso croce Pantana (non è GPM) prima del traguardo volante a San Severino Lucano. Lungo tratto pianeggiante, si entra in provincia di Matera, si passa per il traguardo volante di Craco-Peschiera, prima di affrontare il GPM di terza categoria a Millotta. Si vola verso Matera, ma attenzione perché prima dei 2 km al traguardo c’è una rampa di mezzo chilometro al 6,3% di pendenza media con una punta al 20% e l’ultimo chilometro tende al 2,6%.

Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Castrovillari-Matera, sesta tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CASTROVILLARI-MATERA, QUARTA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI COSENZA: Castrovillari, Morano Calabro, Campotenese, Madonna del Carmine

PROVINCIA DI POTENZA: Viaggianello, Croce Pantana, San Severino Lucano

PROVINCIA DI MATERA: Craco-Peschiera, Millotta, Matera

CASTROVILLARI-MATERA: PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE:

Orario di partenza: 11.40

Orario di arrivo: 16.10-16.40 (circa)

CASTROVILLARI-MATERA, COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse