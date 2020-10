Giro d’Italia 2020, la prossima tappa Lanciano-Tortoreto: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua

Dopo il giorno di riposo, il Giro d’Italia 2020 ripartirà martedì 13 ottobre con la decima tappa: 177 km da Lanciano a Tortoreto. I ciclisti hanno potuto staccare la spina per qualche ora dopo le fatiche della prima settimana, ma la ripresa non sarà soft e ci sarà da sudare in questa frazione dei muri totalmente in Abruzzo. La seconda settimana incomincia col botto e gli uomini di classifica dovranno stare particolarmente attenti

La tappa si snoda tra le province di Chieti, Pescara e Teramo. Gli strappi di Tortoreto, Colonnella, Controguerra e poi l’ultimo a Tortoreto, a 11 km dal traguardo, andranno presi con le pinze: frazione adatta a finisseur e alle fughe, ma con gli uomini di classifica chiamati a tenere costantemente aperti gli occhi.

Loading...

Loading...

Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Lanciano-Tortoreto, decima tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

LANCIANO-TORTORETO, DECIMA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI CHIETI: Lanciano, Marina di San Vito, Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina, Chieti.

PROVINCIA DI PESCARA: Santa Teresa, Spoltore, Cappelle sul Tavo, Montesilvano.

PROVINCIA DI TERAMO: Silvi Marina, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Salino, Tortoreto, Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Vibrata, Tortoreto.

LANCIANO-TORTORETO: PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

MARTEDÌ 13 OTTOBRE:

Orario di partenza: 11.55

Orario di arrivo: 16.10-16.40 (circa)

LANCIANO-TORTORETO, COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse