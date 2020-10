Giro d’Italia 2020, la maglia nera è Jonathan Dibben, ultimo dopo la sesta tappa

E’ proseguita oggi, giovedì 8 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la sesta tappa, la quinta in linea: sono stati 188 i km da Castrovillari a Matera. In vetta alla classifica generale resta il lusitano Joao Almeida, mentre all’ultimo posto, dopo il ritiro dello statunitense Brent Bookwalter, c’è il britannico Jonathan Dibben.

Il ciclista della Lotto Soudal è il più attardato nella generale tra i 168 atleti ancora in gara, con un distacco di 1:28:25 dalla Maglia Rosa. Il britannico in carriera ha vinto una frazione dell’Amgen Tour of California nel 2017 e due tappe al Le Triptyque des Monts et Châteaux, nel 2014 e nel 2016.

Foto: LaPresse