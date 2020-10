Giro d’Italia 2020: la Deceuninck-Quick Step di Joao Almeida è la squadra migliore (per ora). Nibali e Fuglsang oggi senza gregari nel finale

Il ciclismo è uno sport individuale, ma spesso e volentieri è la squadra a fare la differenza. Fino ad ora il supporto dei compagni è mancato ai due grandi favoriti per la vittoria finale del Giro d’Italia 2020: praticamente in ogni frazione dura, infatti, sia Vincenzo Nibali che Jakob Fuglsang si sono ritrovati a combattere in solitaria, con il danese che a Tortoreto ha pagato a causa di una sfortunata foratura più di un minuto da tutti i rivali.

La Trek-Segafredo e l’Astana non hanno saputo aiutare i propri capitani nelle tappe più importanti in questi primi tredici giorni di Corsa Rosa. Se la compagine kazaka può essere giustificata, visti i ritiri prematuri (e molto sfortunati) di uomini come Aleksandr Vlasov e Miguel Angel Lopez, diverso il discorso è per la banda di Luca Guercilena che, fatto salvo per un paio di corridori, fino ad ora è nettamente al di sotto delle attese.

Chi sta stupendo è la Deceuninck – Quick Step della Maglia Rosa Joao Almeida. Lo squadrone belga è da sempre uno dei più attesi per le classiche, ma fino ad ora non si era mai espresso al meglio nei grandi giri. Nel Bel Paese sta invece dando spettacolo: anche oggi Knox e Honoré hanno aiutato al meglio il proprio leader, con uno scudiero del calibro di Fausto Masnada che, nonostante sia sempre in supporto del portoghese, riesce anche a curare la propria classifica (è addirittura nono in graduatoria).

Foto: Lapresse