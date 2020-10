Giro d’Italia 2020, la classifica dei favoriti: Geraint Thomas guadagna su tutti, Vincenzo Nibali a 1’06”

Geraint Thomas è stato il migliore dei big in occasione della cronometro individuale che ha aperto il Giro d’Italia 2020. Il britannico si è ben distinto lungo i 15,1 chilometri da Monreale a Palermo e ha guadagnato terreno importante nei confronti degli avversari diretti per la conquista del Trofeo Senza Fine. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha raccolto un bel vantaggio nella lotta per la maglia rosa, sfruttando al meglio una prova contro il tempo particolarmente congeniale alle sue caratteristiche.

Il vincitore del Tour de France 2018 vanta già 26 secondi di margine sul connazionale Simon Yates, 1’06” sul nostro Vincenzo Nibali. Ora si attendono le prime montagne, ma non bisognerà aspettare molto: già tra un paio di giorni si arriverà sull’Etna dal versante inedito di Piano Provenzana. Di seguito la classifica generale dei favoriti al Giro d’Italia 2020 dopo la prima tappa.

CLASSIFICA DEI FAVORITI GIRO D’ITALIA 2020 (dopo la prima tappa):

1. Joao Almedia (Portogallo) 15’46”

2. Geraint Thomas (Gra Bretagna) a 1”

3. Simon Yates (Gran Bretagna) a 27”

4. Aleksandr Vlasov (Russia) a 58”

5. Matteo Fabbro (Italia) a 1’01”

6. Fausto Masnada (Italia) a 1’04”

7. Wilco Kelderman (Paesi Bassi) a 1’06”

8. Vincenzo Nibali (Italia) a 1’07”

9. Domenico Pozzovivo (Italia) a 1’11”

10. Alex Dowsett (Gran Bretagna) a 1’20”

11. Steven Kruijswijk (Paesi Bassi) a 1’22”

12. Jakob Fuglsang (Danimarca) a 1’25”

13. Rafal Majka (Polonia) a 1’38”

