Giro d’Italia 2020: Joao Almeida sprinta al traguardo volante e guadagna 2″ su Caicedo e Nibali!

Sta proseguendo oggi, martedì 6 ottobre, l’edizione 2020 del Giro di’Italia, con la quarta tappa, la terza in linea: sono 140 i km da Catania a Villafranca Tirrena. Al km 114 era posto il secondo traguardo volante di giornata, in località Barcellona Pozzo di Gotto, che prevedeva abbuoni.

Alle spalle di Simon Pellaud, transitato in testa con una manciata di secondi sul gruppo, Caicedo ha provato a sprintare, ma la Deceuninck ha fatto un treno per Joao Almeida, che è passato in seconda piazza guadagnando 2″ sugli avversari in classifica generale, rafforzando il primato. Caicedo è giunto quarto e non ha preso abbuoni, mentre tra i due si è inserito Ballerini.

#Giro – Pellaud taking 3'', Almeida 2'', Ballerini 1''.

Caicedo tried to sprint, but Deceuninck did a train for Almeida and extend his lead.

Simon Pellaud is now 1'' closer to the maglia rosa. 😎#Pellaudismo #LFRLive

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 6, 2020