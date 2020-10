Giro d’Italia 2020, Joao Almeida: “Spero di indossare nuovamente la Maglia Rosa”

Tao Geoghegan Hart, poi vincitore, e Jai Hindley sono stati coloro che si sono giocati fino alla cronometro di Milano la Maglia Rosa. Una delle grandi sorprese del Giro d’Italia 2020 ed assoluto protagonista è stato di sicuro Joao Almeida: il portoghese, che sarebbe dovuto essere al via della Vuelta e poi ha ripiegato sulla Corsa Rosa, ha indossato per ben 15 giorni il simbolo del primato chiudendo quarto in classifica generale.

Le sue sensazioni sono sicuramente positive: “Non riesco a esprimere a parole quanto sono felice, è incredibile, una cosa che non avrei mai sognato. Il mio obiettivo tre settimane fa era arrivare tra i primi 10, quindi essere quarto nella classifica generale di questa bellissima gara è semplicemente strabiliante! Questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei miei compagni di squadra e dello staff della Deceuninck – Quick-Step, che hanno dimostrato in ogni momento il fantastico spirito Wolfpack e al quale sono molto grato. Ho scoperto molte cose su di me qui, sono cresciuto da un punto di vista mentale e ho dato tutto ogni volta. Lascio questa dura gara con tanti bei ricordi, il migliore dei quali è stato il giorno in cui ho conquistato la maglia rosa sull’Etna. Sono ancora giovane e vedrò cosa mi riserverà il futuro, ma quello che posso dire ora è che un giorno spero di indossare di nuovo questa maglia iconica“.

Foto: Lapresse