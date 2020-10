Giro d’Italia 2020: Joao Almeida resiste in salita, poi prende l’abbuono. Portoghese non così convincente

Il portoghese della Deceuninck-Quick Step Joao Almeida, anche domani, indosserà la maglia rosa conquistata in vetta all’Etna. Il giovane classe 1998, però, nella frazione odierna, la Mileto-Camigliatello Silano, non ha convinto fino in fondo. Sulla salita di Valico di Monte Scuro, un’erta dalle pendenze non esorbitanti, ma molto lunga, l’ex Trevigiani ha dato l’idea di soffrire di più rispetto a quei corridori che, sulla carta, dovrebbero giocarsi il successo finale della Corsa Rosa.

Nella seconda metà della salita, infatti, Joao si è sfilato dalle prime posizioni ed è scivolato in coda. A lungo, quando davanti le squadre dei favoriti tenevano un ritmo costante, ma non infernale, è rimasto nelle retrovie. Allo scollinamento, mentre Pozzovivo accelerava per prendere la discesa in testa, Almeida ha dovuto stringere i denti per non perdere contatto dal plotoncino dei più forti.

Ad ogni modo, il portoghese si è rapidamente ripreso e nel finale si è prodotto in un ottimo sprint che gli ha permesso di agguantare la terza posizione e con essa quattro secondi di abbuono. Inoltre, Jonathan Caicedo, colui che insidiava maggiormente il suo primo posto, è andato in crisi e, ora, Joao Almeida non dovrebbe avere problemi a mantenere la maglia rosa almeno fino alla nona frazione, ovvero il tappone appenninico che da San Salvo va a Roccaraso.

Foto: Lapresse